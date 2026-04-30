Primarul Vasile Rîmbu anunță interzicerea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului Suceava

Primarul Vasile Rîmbu a anunțat joi, 30 aprilie 2026, la finalul ședinței Consiliului Local, că va semna și va supune transparenței decizionale un proiect de hotărâre privind interzicerea desfășurării activităților de jocuri de noroc în locații fizice pe raza municipiului Suceava.

„Informațiile pe care vi le prezint privesc agenda de lucru viitoare, dar nu un viitor îndepărtat și se referă la un proiect de hotărâre privind interzicerea desfășurării de jocuri de noroc în locații fizice pe raza municipiului Suceava. Imediat după ședință merg și semnez proiectul de hotărâre care îmi aparține și îl punem în transparență decizională pe parcursul a 45 de zile”, a declarat primarul Vasile Rîmbu.

Edilul a precizat că proiectul vine în întâmpinarea inițiativei unor consilieri locali și beneficiază de un consens larg în cadrul Consiliului Local.

„Cam toată lumea este de aceeași părere, la unison, cu propunerea pe care o avansăm. Nu ne-am grăbit, n-am făcut un concurs „Cine ajunge primul”, ci am gândit-o puțin, am lăsat-o să se așeze și venim cu acest proiect de hotărâre”, a adăugat primarul.

După perioada de transparență decizională de 45 de zile, proiectul va intra în dezbaterea Consiliului Local Suceava.

Măsura urmărește reducerea efectelor negative ale jocurilor de noroc asupra comunității, în special asupra tinerilor și familiilor, și vine ca răspuns la numeroasele sesizări și inițiative venite din partea consilierilor și a cetățenilor.

Până la ora publicării acestei știri proiectul inițiat de Vasile Rîmbu nu a fost încă lansat în transparență decizională.