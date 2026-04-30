Consiliul Local Suceava extinde sistemul de parcări cu plată: Alte 39 de noi străzi vor avea regim de autotaxare

Consilierii locali au aprobat, joi, o nouă hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a Serviciului parcări auto cu autotaxare din municipiul Suceava.
Prin această hotărâre se adaugă 39 de noi poziții (51-89) în Anexa 1 a regulamentului, ceea ce înseamnă extinderea semnificativă a zonelor supuse parcării cu plată.
Străzile și aleile care vor intra sub noul regim de parcare cu autotaxare sunt:
- Aleea Nucului
- Aleea Saturn
- Aleea Venus
- Bulevardul George Enescu
- Str. 6 Noiembrie
- Str. Alexandru Ienceanu
- Str. Alexandru cel Bun
- Str. Amurgului
- Str. Armenească
- Str. Aurora 2
- Str. Baladei
- Str. Bistriței
- Str. Bujorilor
- Str. Călimani
- Str. Celulozei
- Str. Dimitrie Cantemir
- Str. Iancu Flondor
- Str. Ion Neculce
- Str. Ion Vodă Viteazul
- Str. Lazăr Vicol
- Str. Luceafărului
- Str. Maria Voichița
- Str. Mirăuților
- Str. Oituz
- Str. Pictor Șerban Rusu Arbore
- Str. Prof. Leca Morariu
- Str. Rarău
- Str. Samoil Isopescu
- Str. Stejarului
- Str. Ștefan Dracinschi
- Str. Ștefan Tomșa
- Str. Ștefăniță Vodă
- Str. Teilor
- Str. Theodor Neculuță
- Str. Tineretului
- Str. Tipografiei
- Str. Tudor Ștefaneli
- Str. Tudor Vladimirescu
- Str. Zorilor
Potrivit primarului Vasile Rîmbu, scopul principal al extinderii numărului de străzi unde se instituie autotaxarea pentru parcări este fluidizarea traficului, descurajarea staționărilor de lungă durată și asigurarea unei rotații mai rapide a locurilor de parcare, astfel încât rezidenții din aceste zone să beneficieze de acces mai facil.
În parcările unde nu vor fi montate parcometre, plata se va putea efectua exclusiv prin aplicația SuceavaParking sau prin SMS.
Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de organizare a traficului și a staționării în municipiul Suceava, urmărind un echilibru între nevoile șoferilor și fluidizarea circulației.
