Consiliul Local Suceava extinde sistemul de parcări cu plată: Alte 39 de noi străzi vor avea regim de autotaxare

Consilierii locali au aprobat, joi, o nouă hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a Serviciului parcări auto cu autotaxare din municipiul Suceava.

Prin această hotărâre se adaugă 39 de noi poziții (51-89) în Anexa 1 a regulamentului, ceea ce înseamnă extinderea semnificativă a zonelor supuse parcării cu plată.

Străzile și aleile care vor intra sub noul regim de parcare cu autotaxare sunt:

Aleea Nucului

Aleea Saturn

Aleea Venus

Bulevardul George Enescu

Str. 6 Noiembrie

Str. Alexandru Ienceanu

Str. Alexandru cel Bun

Str. Amurgului

Str. Armenească

Str. Aurora 2

Str. Baladei

Str. Bistriței

Str. Bujorilor

Str. Călimani

Str. Celulozei

Str. Dimitrie Cantemir

Str. Iancu Flondor

Str. Ion Neculce

Str. Ion Vodă Viteazul

Str. Lazăr Vicol

Str. Luceafărului

Str. Maria Voichița

Str. Mirăuților

Str. Oituz

Str. Pictor Șerban Rusu Arbore

Str. Prof. Leca Morariu

Str. Rarău

Str. Samoil Isopescu

Str. Stejarului

Str. Ștefan Dracinschi

Str. Ștefan Tomșa

Str. Ștefăniță Vodă

Str. Teilor

Str. Theodor Neculuță

Str. Tineretului

Str. Tipografiei

Str. Tudor Ștefaneli

Str. Tudor Vladimirescu

Str. Zorilor

Potrivit primarului Vasile Rîmbu, scopul principal al extinderii numărului de străzi unde se instituie autotaxarea pentru parcări este fluidizarea traficului, descurajarea staționărilor de lungă durată și asigurarea unei rotații mai rapide a locurilor de parcare, astfel încât rezidenții din aceste zone să beneficieze de acces mai facil.

În parcările unde nu vor fi montate parcometre, plata se va putea efectua exclusiv prin aplicația SuceavaParking sau prin SMS.

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de organizare a traficului și a staționării în municipiul Suceava, urmărind un echilibru între nevoile șoferilor și fluidizarea circulației.