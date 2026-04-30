Alianța Franceză din Suceava continuă seria „Rencontres” cu o dezbatere despre Marocul între tradiție și modernitate

Alianța Franceză din Suceava organizează joi, 30 aprilie 2026, ora 17:00, o nouă întâlnire din cadrul seriei „Rencontres – lectures avec des écrivains francophones de Bucovine”.

Invitata serii este Cătălina Iuliana Pînzariu, lector universitar la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, care va susține o dezbatere pe tema „Le Maroc, entre tradition et modernité” / „Marocul, între tradiție și modernitate”.

Doamna lector univ. dr. Cătălina Pînzariu are o experiență îndelungată și consistentă în Regatul Maroc, începând din 2015, când a inițiat un acord de colaborare între universitatea suceveană și Universitatea Hassan II din Casablanca. În 2017 a fost visiting professor la aceeași universitate, iar din 2018 coordonează primul Lectorat român al Institutului Limbii Române la Universitatea Mohammed V din Rabat. În 2021 a fost numită Consul general al României la Rabat, misiune pe care a îndeplinit-o cu succes.

Întâlnirea propune publicului o reflecție asupra modului în care societatea marocană reușește să mențină un echilibru între tradițiile profund înrădăcinate (religie, valori familiale, practici culturale) și procesul accelerat de modernizare economică, urbană și tehnologică.

Evenimentul face parte dintr-un ciclu de întâlniri care aduc în atenția sucevenilor autori și personalități francofone din Bucovina, stimulând dialogul cultural și cunoașterea spațiului francofon.

Mai multe detalii și actualizări pot fi consultate pe pagina de Facebook a Alianței Franceze din Suceava și pe site-ul oficial: afsuceava.ro.