Vernisaj la Muzeul Național al Bucovinei: expoziția „Roluri. Identitate. Privire. Construcție.”, semnată de Marina Pișta

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul sâmbătă, 9 mai 2026, ora 16:00, în Foaierul Muzeului de Istorie din Suceava, la vernisajul expoziției de pictură „Roluri. Identitate. Privire. Construcție.”, semnată de artista Marina Pișta.

Expoziția propune o explorare vizuală a identității contemporane, investigând relația dintre sine și rolurile asumate în societate. „Unele roluri sunt alese, altele apar din context sau presiune”, afirmă artista, conturând direcția conceptuală a lucrărilor expuse.

Invitat special al vernisajului este Elena Ivanca, actriță a Teatrului Național Cluj-Napoca, care va prezenta expoziția.

Evenimentul va fi completat de un recital susținut de mezzosoprana Viorica Daud și de un moment muzical oferit de eleva Irina Fusa, aducând un plus de expresivitate și emoție întâlnirii cu publicul.

Moderatorul serii va fi Narcisa Marian.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava. Intrarea este liberă.