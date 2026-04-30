Expoziția de artă plastică „20”, semnată de Sorin Baciu, la Muzeul de Istorie din Suceava

Muzeul Național al Bucovinei anunță deschiderea expoziției de artă plastică „20”, semnată de pictorul și graficianul Sorin Baciu.

Vernisajul va avea loc vineri, 8 mai 2026, începând cu ora 13:00, în Sala Parter a Muzeului de Istorie din Suceava.

Expoziția reprezintă o sinteză a activității artistice desfășurate de Sorin Baciu în ultimii 20 de ani, evidențiind un parcurs creativ orientat spre explorarea continuă a expresivității semnului plastic. Lucrările expuse reflectă preocupările artistului pentru studiul formei, texturii și compoziției, dar și pentru dezvoltarea unor compoziții imaginative, realizate prin tehnici diverse.

Evenimentul va fi prezentat de prof. dr. Raluca Schipor-Baban și ing. Viorel Chirică, care vor oferi publicului repere critice și interpretative asupra demersului artistic propus.

Expoziția este însoțită de un catalog, publicat la Editura „ Karl A. Romstorfer” a Muzeului Național al Bucovinei.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Publicul este invitat să viziteze expoziția până pe 31mai 2026.

Intrarea este liberă.