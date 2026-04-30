Facultatea de Silvicultură din Suceava, implicată într-un proiect pilot unic în România: studiul comportamentului elanilor pentru reintroducerea speciei

Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava derulează un contract de cercetare dedicat studiului comportamentului elanilor (Alces alces L.), în cadrul unui proiect pilot unic la nivel național, realizat în parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Administrația Parcului Natural Vânători-Neamț.

Elanul, cel mai mare reprezentant al familiei cervidelor și specie emblematică pentru fauna europeană, a dispărut de pe teritoriul României în urmă cu aproximativ 200 de ani. Proiectul reprezintă un demers amplu de conservare și reintroducere a speciei în ecosistemele forestiere românești.

În cadrul acestui proiect, patru elani juvenili (trei femele și un mascul) au fost aduși recent în Parcul Natural Vânători-Neamț din rezervații specializate din Germania, Franța și Elveția. Activitățile se desfășoară în colaborare cu un consorțiu format din Asociația de Ecoturism din România (AER), Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB) și Asociația Mioritics.

Specialiștii Facultății de Silvicultură din Suceava, împreună cu studenții, au un rol esențial în monitorizarea etologică a animalelor. În prima etapă, exemplarele se află într-un țarc de carantină, unde sunt observate timp de 30 de zile. Comportamentul lor este analizat direct și cu ajutorul camerelor de supraveghere, urmărindu-se modul de explorare a spațiului, hrănirea, interacțiunile sociale, perioadele de activitate și odihnă.

După perioada de carantină, elanii vor fi transferați într-un țarc de aclimatizare mai mare, unde publicul va putea observa animalele în condiții de semilibertate. Obiectivul pe termen lung al proiectului este reintroducerea speciei în libertate, în habitate naturale din România.

Primele semnale privind revenirea naturală a elanului sunt deja încurajatoare, fiind înregistrate apariții sporadice în județele Botoșani, Iași și Hunedoara.