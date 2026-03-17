Șofer cu permis suspendat din 2020 pentru conducere sub influența alcoolului, prins de poliție băut la volan pe DJ155A în Slătioara

Un bărbat de 29 de ani din județul Suceava a fost depistat luni seară, 16 martie 2026, în jurul orei 21:00, conducând un autoturism marca Jeep Cherokee de culoare neagră pe DJ155A, în satul Slătioara, comuna Râșca. Polițiștii din cadrul Serviciului Poliție Rurală 1 Vadu Moldovei l-au oprit pentru control rutier în dreptul Mănăstirii „Sf. Voievozi Mihail și Gavril” (stil nou).

La legitimare, conducătorul auto a declarat că nu are asupra sa permisul de conducere, deoarece acesta îi este suspendat din data de 6 mai 2020, ca urmare a unei infracțiuni rutiere anterioare (conducere sub influența alcoolului). Verificările în bazele de date au confirmat că bărbatul deține permis categoria B, dar dreptul de a conduce este suspendat din 2020.

Autoturismul aparține unui bărbat din localitatea Stejarul, județul Teleorman. Polițiștii au constatat că inspecția tehnică periodică (ITP) este expirată din 10 aprilie 2025 și că vehiculul nu are poliță de asigurare RCA valabilă.

Conducătorul emana halenă alcoolică, iar testarea cu etilometrul a indicat o concentrație de 0,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat”.

Totodată, bărbatul a fost sancționat contravențional pentru lipsa asigurării obligatorii RCA, lipsa documentelor vehiculului și ITP expirat.