Detaliile accidentului cu un rănit de la Marginea: După o depășire imprudentă șoferul unui Audi a lovit o autoutilitară pe contrasens

Un accident rutier s-a produs luni, 16 martie 2026, în jurul orei 08:40, pe DN17A, în afara localității Marginea, județul Suceava. Șoferul unui autoturism marca Audi a încercat să depășească un alt vehicul, nu s-a asigurat corespunzător și a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu o autoutilitară marca Mercedes-Benz.

În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală a unui pasager în vârstă de 51 de ani, din municipiul Rădăuți, care ocupa locul din dreapta-față al autoutilitarei. Acesta a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a fost diagnosticat cu contuzie toracică.

Șoferul autoturismului Audi (28 de ani, din comuna Marginea) și șoferul autoutilitarei Mercedes-Benz (33 de ani, din comuna Cândești, județul Botoșani) au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele indicând 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, ambilor conducători auto li s-au recoltat probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.