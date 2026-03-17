Minor din Vatra Dornei la volanul unei mașini, urmărit de poliție în Rădăuți și reținut în arest după ce a refuzat oprirea și testele pentru alcool



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un minor de 17 ani din municipiul Vatra Dornei a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Rădăuți, după o urmărire pe străzile municipiului, în noaptea de 16 spre 17 martie 2026. Tânărul conducea un autoturism fără permis de conducere și a refuzat atât testarea cu aparatul alcooltest, cât și prelevarea de mostre biologice.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 02:10, pe raza municipiului Rădăuți. Echipajul de poliție din cadrul Compartimentului Rutier Rădăuți, împreună cu lucrători din Biroul de Ordine Publică, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism marca Skoda care se deplasa din direcția străzii Ștefan cel Mare către Piața Unirii.

Conducătorul auto a ignorat semnalele acustice și luminoase, a mărit viteza și a continuat deplasarea. Polițiștii au procedat la urmărirea vehiculului, au somat acustic șoferul să oprească, însă acesta a refuzat în mod constant.

Echipajul a reușit să blocheze autoturismul. La acel moment, conducătorul a coborât și a încercat să fugă pe jos. A fost imobilizat imediat, iar din cauza opoziției fizice manifestate, pentru neutralizarea riscurilor suplimentare, a fost încătușat.

După legitimare, s-a stabilit că persoana în cauză este un minor de 17 ani din Vatra Dornei. Acesta emana halenă alcoolică și a refuzat testarea cu aparatul alcooltest și Drugtest la sediul Poliției Municipiului Rădăuți. Ulterior, la Spitalul Municipal Rădăuți, în prezența medicului de gardă, a refuzat și recoltarea de mostre biologice de sânge și urină.

Din verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române a rezultat că minorul nu deține permis de conducere valabil pentru nicio categorie de autovehicule.

Tânărul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” (art. 335 alin. (1) Cod penal) și „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice” (art. 337 Cod penal), ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) și art. 113 alin. (3) Cod penal. Acesta a fost informat că nu mai are dreptul de a conduce autovehicule până la finalizarea cercetărilor.

Totodată, minorul a fost sancționat contravențional pentru multiple încălcări ale regimului rutier, cu amenzi în valoare totală de 3.036 lei.

În urma administrării probelor, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore, persoana fiind încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.