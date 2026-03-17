COSMIC – Poezia sub mii de stele, la Observatorul Astronomic al USV

Casa de Cultură a Studenților din Suceava invită publicul să celebreze Ziua Internațională a Poeziei alături de Teatrul Studențesc Fabulinus, prin spectacolul COSMIC, care revine în sala Planetariu a Observatorului Astronomic USV pe 21 martie, de la ora 19:00.

Această reprezentație specială este oferită cu intrare liberă, în limita locurilor disponibile, fiind organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Casa de Cultură a Studenților Suceava, în parteneriat cu Casa de Poezie Light of Ink, ca omagiu adus poeziei contemporane și întâlnirii dintre cuvânt și cosmos.

Suportul de text pe care este construit spectacolul COSMIC este o înlănțuire de poezii și fragmente de poezii scrise de liceeni ai Colegiului Național „Petru Rareș” din Suceava, membri ai Clubului de poezie „Light of Ink”, coordonat de profesorul Gheorghe Cîrstian.

Spectacolul își propune să ridice întrebări despre ordinea din haos și despre haosul din ordine, invitând publicul la o incursiune mai ales auditivă, despre liniștea și neliniștea din noi, dominată vizual de atmosfera cosmică din Planetariu. În distribuție se regăsesc actrițele Luminița Andruh, Gabriela Opria și Ioana Stempel, în regia lui Cosmin Panaite, iar Cezar Leșanu, muzeograf al Observatorului Astronomic și doctorand la USV, semnează operarea proiecțiilor care creează universul vizual al spectacolului.