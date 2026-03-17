Pas decisiv al președintelui Gheorghe Șoldan în cazul variantei de ocolire Gura Humorului: Ministerul Transporturilor a publicat proiectul de expropriere pentru 603 imobile

Ministerul Transporturilor a pus în transparență publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Gura Humorului”. Este un nou pas important realizat de administrația județeană condusă de președintele Gheorghe Șoldan.

Prin acest proiect de act normativ se propun următoarele:

a) Aprobarea amplasamentului lucrării, conform variantei finale a studiului de fezabilitate; b) Declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe raza localităților Gura Humorului, Frasin și Păltinoasa, județul Suceava; c) Aprobarea listei cuprinzând 603 imobile proprietate privată supuse exproprierii, cu proprietarii sau deținătorii acestora și sumele individuale estimate de despăgubiri. Valoarea totală estimată a justelor despăgubiri este de 5.594,8 mii lei (5.594.800 lei), pentru o suprafață totală de 813.623 mp (teren cu sau fără investiții); d) Aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere; e) Aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale incluse în coridorul de expropriere.

Suma totală de 5.594,8 mii lei rezultă din Raportul de evaluare întocmit în 2026 de expertul autorizat ANEVAR conform prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și ale normelor metodologice de aplicare.

Proiectul de Hotărâre a Guvernului se află acum în etapa de transparență publică, urmând ca după finalizarea consultărilor să fie supus spre aprobare Executivului. Odată adoptat, vor putea începe procedurile concrete de expropriere și, ulterior, lucrările propriu-zise la varianta de ocolire care va descongestiona traficul din Gura Humorului și va fluidiza circulația pe DN17.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat în 17 februarie, în cadrul conferinței de presă susținute la sediul instituției, că procedura de licitație pentru varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului este deja publicată și atrage interes din partea constructorilor, inclusiv străini. Șoldan a exprimat speranța ca în următoarele trei luni să fie desemnat câștigătorul licitației (proiectare + execuție), iar lucrările fizice să înceapă în toamna acestui an, dacă nu apar contestații majore.