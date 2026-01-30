VIDEO//Salvatorii ISU Suceava au salvat un cățel din lacul înghețat din Zona de Agrement Tătărași



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava au intervenit joi seara în jurul orei 22:30 în urma unui apel la 112 care semnala că un cățel a căzut în apa înghețată a lacului din Zona de Agrement Tătărași, municipiul Suceava.

Echipajul de intervenție, coordonat rapid, a ajuns la fața locului și a acționat cu accesoriile specifice pentru salvări pe gheață.

„Colegul nostru, Tiberiu, a înaintat cu prudență pe suprafața înghețată, a ajuns la micul patruped și l-a extras în siguranță la mal. Animalul, aflat în stare de hipotermie și tremurând puternic, a beneficiat imediat de primele îngrijiri: salvatorul și-a scos propriul echipament și l-a înfășurat pentru a-l încălzi, până la sosirea personalului specializat” , arată ISU Suceava.

Cățelul a fost preluat ulterior și transportat la Adăpostul Public pentru Animale din Suceava, unde a primit toate îngrijirile medicale și de recuperare necesare. Starea sa s-a stabilizat, iar micuțul a primit o nouă șansă la viață.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava mulțumește colegilor pentru profesionalism, curaj și spirit umanitar, dar și tuturor celor care au sprijinit misiunea de salvare prin apelul prompt la 112.