Romsilva a marcat debutul Lunii Plantării Arborilor 2026: Suceava este liderul național la împăduriri în primăvara aceasta



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a dat startul oficial, marți, 17 martie 2026, campaniei de împăduriri de primăvară și Lunii Plantării Arborilor printr-o acțiune simbolică desfășurată la Ocolul Silvic Bucșani, din cadrul Direcției Silvice Dâmbovița. La eveniment au participat directorul general al regiei, Jean Vișan, împreună cu specialiști din centrala Romsilva și din direcția gazdă.

Deși acțiunea de lansare a avut loc în județul Dâmbovița, atenția națională se îndreaptă în mod special către Direcția Silvică Suceava, care are cele mai mari suprafețe programate atât pentru regenerare naturală, cât și pentru împăduriri artificiale în campania de primăvară 2026.

Conform programului anunțat de Romsilva, în această primăvară se vor regenera în județul Suceava 7.112 hectare din fondul forestier proprietate publică a statului:

4.520 ha prin regenerări naturale, dintre care 441 ha – cea mai mare suprafață din țară – sunt alocate Direcției Silvice Suceava;

prin regenerări naturale, dintre care – cea mai mare suprafață din țară – sunt alocate Direcției Silvice Suceava; 2.592 ha prin împăduriri (regenerări artificiale), cu 668 ha – tot cea mai mare suprafață națională – prevăzute la Suceava.

Astfel, județul Suceava concentrează peste 15% din totalul regenerărilor naturale și peste 25% din totalul împăduririlor programate la nivel național în primăvara anului 2026.

Pe lângă suprafețele noi, Romsilva va realiza completări în plantațiile existente pe 1.895 ha și refacerea plantațiilor calamitate pe alte 539 ha la nivel național.

În ultimii șase ani (2020–2025), Romsilva a regenerat la nivel național 83.584 ha, din care peste 155 milioane puieți plantați. Direcția Silvică Suceava a contribuit consistent la aceste rezultate, fiind una dintre cele mai active direcții în programele de împădurire și combatere a tăierilor ilegale.