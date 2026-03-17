Vrăjeala, o politică de stat: Top 10 al celor mai gogonate vrăjeli politice din România ultimilor ani, de politolog dr. Adrian Botezatu

Ultimul deceniu a marcat dispariția treptată a oamenilor de stat din politica românească, locul lor fiind luat de impostori politici. Aceștia, neștiind și neavând ce spune, au înlocuit comunicarea politică cu ceea ce știu ei mai bine, cu vrăjeala politică.

Vom prezenta Top 10 cele mai gogonate vrăjeli politice din România:

Desființarea pensiilor speciale în 30 zile (declarație a unui celebru papagal politic liberal) Campania plătită din bani publici de promovare a cărții Un ostaș în slujba țării a președintelui PNL Nicolae Ciucă, ce are în centru o poveste inventată Anularea alegerilor prezidențiale din cauza atacurilor hibride ale unui actor statal străin- Rusia (de fapt o campanie plătită de PNL) Campania electorala: taxele nu vor crește. Premierul își făcea tatuaj; actualul președinte a făcut un angajament scris Răsturnarea ordinii constituționale de către legionarul Potra cu 3 bricege și un pistol cu bile stricat Existența diplomei de bacalaureat a lui Ciolacu și a diplomei de licență a lui Nicușor Dan Tăierile bugetare ale lui Ilie Bolojan: noul buget are cheltuieli mai mari cu 55 miliarde lei, adică 11 miliarde euro România va depozita gazele în Ucraina (Rusia a distrus acum câteva luni cel mai mare depozit de gaze din Europa) România va pune la dispoziția SUA aeroporturile doar pentru echipament defensiv Ministrul Educației consideră prioritară inovația, nu cercetarea (inovația care nu se bazează pe cercetare, se bazează pe vrăjeală politică)