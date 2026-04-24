Ce înseamnă, de fapt, că premierul Ilie Bolojan preia interimar Ministerul Energiei. Analiza președintelui AEI, Dumitru Chisăliță

Președintele Asociației Energetice din România (AEI), Dumitru Chisăliță, a realizat o analiză amplă și realistă a deciziei premierului Ilie Bolojan de a prelua interimar portofoliul Energiei, arătând atât oportunitățile, cât și riscurile majore ale acestei măsuri în contextul actualei crize politice și al provocărilor sistemice din sector.

Potrivit expertului, în teorie, preluarea de către premier oferă autoritate maximă pentru a tăia blocaje birocratice și a impune disciplină. În practică, însă, riscul este ca interimatul să devină ornamental, premierul neavând timpul necesar pentru a gestiona operațional un minister extrem de complex.

„Ministerul Energiei nu mai are nevoie de încă un vorbitor despre viitor; are nevoie de un comandant de interfață între criză, piață și investiții”, subliniază Dumitru Chisăliță.

Principalele teze ale analizei:

1. Controlul operațional este prioritatea zero Premierul ar trebui să instituie imediat un comandament operațional săptămânal cu Transelectrica, ANRE, Romgaz, Nuclearelectrica, Hidroelectrica și principalii operatori, pentru a avea un tablou real al stocurilor, producției, blocajelor și riscurilor.

2. Piața energiei trebuie stabilizată, nu speriată Trebuie clarificat rapid cine și cum este protejat (consumatori vulnerabili), pe ce criterii și cine plătește diferența. Populismul tarifar universal este considerat toxic pe termen lung.

3. Problema reală nu este doar producția, ci rețeaua și execuția Congestiile din rețea blochează integrarea noilor capacități. Rețeaua trebuie tratată ca problemă de securitate națională, cu termene publice și responsabili nominali.

4. Nu confunda investițiile cu anunțurile Este nevoie de o listă scurtă de proiecte executabile, cu blocaje identificate nominal, termene și responsabili, nu de liste lungi de promisiuni.

5. Neptun Deep și nuclearul – proiecte de disciplină națională Acestea trebuie gestionate cu rigoare administrativă, nu ca trofee politice, cu rapoarte reale de progres, fără limbaj festiv.

6. Curățenia în sistem – prin guvernanță, nu sloganuri Audituri rapide, inventar al contractelor sensibile, evaluarea managementului și publicarea indicatorilor de performanță sunt esențiale.

7-11. Eficiența, calitatea investițiilor, piața funcțională și încrederea sunt considerate infrastructuri esențiale ale sistemului energetic românesc.

Ce ar trebui să livreze Bolojan în primele 45 de zile

Dumitru Chisăliță propune un set concret de livrabile:

Tablou operațional public săptămânal al sistemului energetic;

Listă scurtă de 10-15 proiecte critice cu blocaje, responsabili și termene;

Decizie clară privind schema de protecție a consumatorilor vulnerabili;

Pachet de urgență pentru rețele;

Raport realist de progres pe Neptun Deep și Cernavodă 3&4;

Primele măsuri concrete de curățenie în companiile de stat.

„În 45 de zile nu poți reforma întreg sistemul energetic, dar poți demonstra că statul român este capabil să controleze, să decidă și să execute”, concluzionează președintele AEI.

Analiza lui Dumitru Chisăliță vine într-un moment critic, când interimatul la Energie coincide cu tranziția schemelor de sprijin, presiuni asupra prețurilor, proiecte strategice majore și necesitatea accesării fondurilor europene. Succesul sau eșecul acestei formule va depinde nu de declarații, ci de capacitatea premierului de a trece de la retorică la execuție riguroasă.