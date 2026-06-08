STS lansează ediția aniversară a Bootcamp STS 2026. Cinci ani de experiențe pentru viitorul IT&C din România

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Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) lansează cea de-a cincea ediție a Bootcamp STS, școala de vară dedicată studenților pasionați de tehnologie, care a devenit un reper pentru formarea și dezvoltarea viitoarei generații de specialiști IT&C din România.

Evenimentul se va desfășura în județul Brașov, în perioada 03 – 09 august 2026, iar cei interesați se pot înscrie online pe site-ul https://bootcamp.sts.ro până în 26 iunie 2026, prin completarea unui formular, transmiterea unui CV actualizat și a unui scurt videoclip în care să explice de ce vor să facă parte din echipa Bootcamp STS 2026. Sunt disponibile 20 de locuri, iar selecția finaliștilor va fi anunțată la începutul lunii iulie.

Prin acest proiect educațional, STS împărtășește experiența în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și contribuie la dezvoltarea comunității tehnice din țara noastră. De la prima ediție și până în prezent, Bootcamp STS a oferit studenților oportunitatea de a descoperi tehnologii de generație modernă, de a lucra alături de specialiști cu experiență și de a înțelege modul în care infrastructurile și serviciile digitale susțin funcționarea statului român.

Pe parcursul celor șapte zile de activități, studenții vor participa la sesiuni practice, demonstrații tehnologice și exerciții aplicate, fiind implicați în scenarii inspirate din provocările reale ale domeniului IT&C. În același timp, vor descoperi modul în care STS dezvoltă și operează servicii și sisteme esențiale pentru instituțiile statului român, de la comunicații securizate și centre de date până la platforme informatice complexe și infrastructuri de comunicații.

După cinci ani de existență, Bootcamp STS reprezintă mai mult decât o școală de vară: este o comunitate construită în jurul pasiunii pentru tehnologie, a învățării continue și a dorinței de a contribui la dezvoltarea unui viitor digital sigur și performant.