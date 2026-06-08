Gheorghe Șoldan: „Suceava merită mai multe seri precum cea de duminică”

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Duminică seară, Esplanada Palatului Administrativ din Suceava a fost gazda unui moment de excepție: Concertul de Gală care a încheiat Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu”. Mii de suceveni s-au bucurat împreună de peste trei ore de muzică, artă și emoție.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis un mesaj cald după eveniment, subliniind impactul pe care astfel de manifestări culturale îl au asupra comunității:

„Suceava merită mai multe seri precum cea de ieri. Duminică seară, alături de mii de suceveni, pe Esplanada Palatului Administrativ, am trăit împreună mai bine de trei ore de muzică, artă și frumos, la Concertul de Gală al Festivalului «Ciprian Porumbescu».”

Șoldan a pledat pentru transformarea Palatului Administrativ într-un spațiu cultural viu, nu doar administrativ:

„Astfel de evenimente trebuie să devină o obișnuință. Îmi doresc ca Palatul Administrativ să nu fie doar un spațiu administrativ, ci și un loc în care, periodic, să organizăm concerte, expoziții, vernisaje. Atât pe esplanadă, cum a fost aseară, cât și în noua sală «Ștefan cel Mare», restaurată recent după arhitectura inițială.”

Mesajul președintelui Consiliului Județean vine ca o invitație la continuarea și extinderea tradiției festivalului dedicat marelui compozitor Ciprian Porumbescu, născut în Bucovina. Evenimentul de duminică seară a demonstrat încă o dată apetitul publicului sucevean pentru cultură de calitate și nevoia de spații publice animate de artă.