Șofer de TIR cu sticla de vodcă în portieră, depistat cu 1,19 mg/l alcool la volan pe DN2-E85, la Drăgușeni

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La data de 7 iunie 2026, în jurul orei 15:25, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Fălticeni au depistat în trafic, pe DN 2-E85, în afara localității Drăgușeni, un ansamblu rutier format dintr-un autovehicul MAN care tracta o semiremorcă de culoare verde.

În momentul în care tirul a virat la dreapta pentru a intra în stația de carburanți, polițiștii l-au oprit imediat. La volan a fost identificat un bărbat de 68 de ani, din orașul Liteni, posesor al unui permis de conducere valabil.

Acesta emana halenă alcoolică și a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. În portiera șoferului a fost găsită o sticlă de vodcă Vorona, deschisă, din care se consumase aproximativ trei sferturi.

Conducătorul auto intenționa să alimenteze și să își continue drumul spre București. Bărbatul urmează să fie condus la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 336 alin. (1) din Codul Penal. Cercetările continuă.