Șoferul care a părăsit locul accidentului mortal de pe DJ 208A, arestat preventiv pentru 30 de zile

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Judecătoria Suceava a dispus, luni, 8 iunie 2026, arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile a inculpatului Lefter Cezar-Ionuț, de 41 de ani, din municipiul Suceava. Măsura a fost luată pentru săvârșirea infracțiunii de „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”.

Potrivit încheierii pronunțate în camera de consiliu, judecătorul a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava și a dispus arestarea preventivă a inculpatului începând cu data de 8 iunie 2026 până la data de 7 iulie 2026 inclusiv. Cererea de arest la domiciliu formulată de apărare a fost respinsă.

Reamintim că polițiștii suceveni au identificat după o muncă de o noapte, în dimineața zilei de 7 iunie 2026, autoturismul implicat în accidentul rutier soldat cu decesul unei persoane – un Mercedes-Benz GLE 350 cu numărul de înmatriculare SV-31-DWD – și pe conducătorul acestuia, Lefter Cezar-Ionuț.

Bărbatul a fost depistat în jurul orei 9:15. Testarea cu aparatul etilometru a indicat o concentrație de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar testul Drugtest a fost negativ.

După administrarea probatoriului, polițiștii Biroului Rutier au dispus reținerea sa pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat la Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava. Ulterior, Parchetul a formulat propunerea de arestare preventivă, admisă de instanță.

Cercetările în prezenta cauză se efectuează de lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava – Poliția Municipiului Suceava – Biroul Rutier, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, urmând a fi documentată întreaga activitate infracțională, a transmis Parchetul Judecătoriei Suceava.

Reamintim că în noaptea de 6 spre 7 iunie 2026 pe DJ 208A, la km 0+550 m, la intrarea în municipiul Suceava dinspre Ipotești, un autoturism Mercedes-Benz GLE 350 a lovit mortal un pieton care se deplasa pe partea carosabilă, pe același sens de mers. Victima, un bărbat de 42 de ani din comuna Ipotești, a decedat la fața locului. Șoferul nu a oprit și a părăsit locul accidentului.

Polițiștii Biroului Rutier Suceava au constituit o echipă operativă complexă și au reușit identificarea rapidă a autoturismului cu numărul SV-31-DWD și a conducătorului auto.