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Accident rutier pe DN 29 la Dumbrăveni: Un șofer beat a pătruns pe contrasens și a intrat într-o autoutilitară


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La data de 7 iunie 2026, în jurul orei 8:12, pe DN 29, la kilometrul 14+800, în zona cunoscută ca „curba la Bercea” din comuna Dumbrăveni, s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, un autoturism marca VW Golf, care circula pe sensul Suceava – Botoșani, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară marca Mercedes Sprinter, înmatriculată în Marea Britanie, care se deplasa pe sensul Botoșani – Suceava.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea, sesizați prin 112, s-au deplasat de urgență la fața locului. Conducătorul auto al autoturismului VW Golf, un bărbat de 39 de ani, din municipiul Botoșani, emana halenă alcoolică și a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la Spitalul Clinic Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Cei doi ocupanți ai autoutilitarei Mercedes Sprinter – un bărbat de 72 de ani și o femeie, ambii din municipiul Botoșani – nu au suferit vătămări corporale.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului”.


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