Tânăr din Moara, cercetat penal pentru conducerea unui autoturism cu autorizație de circulație provizorie expirată



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La data de 7 iunie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Secția Burdujeni au depistat în trafic, pe strada Calea Unirii din Suceava (în zona CEC Bank), un autoturism Seat Ibiza cu număr de înmatriculare provizoriu.

Autovehiculul circula pe direcția Suceava – Burdujeni, iar verificările au arătat că autorizația de circulație provizorie era expirată. La volan a fost identificat un tânăr de 25 de ani, din comuna Moara, satul Bulai.

Conducătorul auto a prezentat documentele personale și ale vehiculului. Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat). Tânărul deține permis de conducere valabil.

În cauză, polițiștii au întocmit proces-verbal de constatare pentru comiterea infracțiunii de „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 334 alin. (1) din Codul Penal. Cercetările sunt continuate de Biroul Rutier.

Acțiunea face parte din eforturile Poliției Rutiere Suceava de a crește disciplina în rândul conducătorilor auto, în special a celor cu autovehicule înmatriculate temporar sau în alte state.