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Accident rutier la Sucevița: Un bărbat de 76 de ani, rănit după ce s-a răstunrat cu autoturismul


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Un accident rutier s-a produs luni pe raza localității Sucevița.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, un autoturism a ieșit în afara carosabilului și s-a răsturnat.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Rădăuți, cu o autospecială echipată pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

Echipajele au acționat rapid pentru extragerea conducătorului auto din vehicul.

Bărbatul, în vârstă de 76 de ani, a suferit diverse traumatisme. Acesta era conștient și cooperant, a primit primul ajutor medical la locul evenimentului, iar după stabilizare a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiștii rutieri.


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