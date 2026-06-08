Președintele CNSLR-FRĂȚIA Suceava, Gabriel Buliga, preia și coordonarea UJ CNSLR-FRĂȚIA Botoșani pentru următoarele 12 luni

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Începând cu data de 1 iunie 2026, președintele UJ CNSLR-FRĂȚIA Suceava, Gabriel Buliga, a preluat mandatul de coordonator al activității Uniunii Județene CNSLR-FRĂȚIA Botoșani pe o perioadă de 12 luni.

Măsura a fost luată în urma demisiei președintelui organizației botoșănene, demisie motivată de probleme de sănătate. Prin această delegare se asigură continuitatea activității sindicale la nivelul județului Botoșani.

„Împreună cu sindicatele afiliate, ne propunem să reprezentăm cu seriozitate și demnitate cea mai mare confederație sindicală din România la nivelul județului Botoșani și să apărăm interesele membrilor noștri”, a declarat Gabriel Buliga.

În urma discuțiilor purtate luni cu biroul executiv al UJ CNSLR-FRĂȚIA Botoșani, s-a stabilit organizarea alegerilor pentru conducerea organizației județene în data de 17 iulie 2026. Buliga Gabriel a salutat deschiderea și colaborarea colegilor botoșăneni și a mulțumit domnului președinte Fegher Radu pentru implicare.

„Perioada actuală este una dificilă pentru mișcarea sindicală, marcată de proteste generate de noul proiect al Legii salarizării, de lipsa acută de personal în mai multe domenii și de numeroasele probleme cu care se confruntă salariații”, a subliniat liderul sindical.

În perioada următoare, conducerea sindicală va iniția dialoguri și întâlniri cu partenerii sociali, parlamentarii de Botoșani, conducerea Consiliului Județean și reprezentanții autorităților locale, pentru a susține drepturile salariaților și a identifica soluții concrete la problemele semnalate.

„Mulțumesc pentru încrederea acordată și îi asigur pe toți membrii de sindicat că voi acționa cu responsabilitate, transparență și determinare în apărarea drepturilor și intereselor lor”, a subliniat Buliga Gabriel, președinte UJ CNSLR-FRĂȚIA Suceava și coordonator UJ CNSLR-FRĂȚIA Botoșani.