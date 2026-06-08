Marțea, ziua în care primești mai mult la Iulius Mall Suceava: oferte în food court, filme la preț special și cumpărături cu avantaje

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O ieșire în oraș poate deveni și mai plăcută atunci când vine la pachet cu mai multe beneficii pentru relaxare și shopping. La Iulius Mall Suceava, fiecare zi de marți din acest an aduce oferte în food court, filme la preț special și sesiuni de shopping răsplătite.

Marțea aceasta, 9 iunie, cei care aleg produsul Leonidas de la Spartan îl primesc pe al doilea gratuit. De aceeași ofertă beneficiază și persoanele care optează pentru Cheesy Crispy de la WokFull, iar pentru un desert răcoritor, Gioia E Gelato oferă a doua înghețată gratuit la toate sortimentele. La Yumm, ai 1+1 la toate produsele de tip ROLL.

Iar ca vizita ta să fie una relaxantă, marțea, orice bilet la filmele 2D este la prețul special de 19,99 lei. Dacă ești în căutarea unei doze de umor cu accente înfricoșătoare, „Comedie de groază 6″ rulează pe 9 iunie de la orele 15.15, 17.30, 19.40 și 21.50. Pentru cinefilii care apreciază producțiile devenite clasice, „Kill Bill – The Whole Bloody Affair” poate fi urmărit de la ora 19.45. Totodată, comedia românească „Mă mut la mama” rulează de la ora 14.40 la Cinema City din Iulius Mall Suceava.

Cumpărăturile sunt mai avantajoase marțea. Utilizatorii aplicației Fidelity primesc puncte duble pentru fiecare bon valid încărcat, iar pentru fiecare 300 de lei cheltuiți în magazinele participante, clienții sunt recompensați cu un cec cadou în valoare de 50 de lei.

„Marțea Moca” îți aduce în fiecare săptămână motive în plus pentru o vizită la Iulius Mall Suceava.