PĂCĂTOȘI, SERVICII SECRETE ȘI RĂZBOAIE GEOPOLITICE, de dr. Adrian Botezatu, politolog

În acest sfârșit de săptămână, starea conflictuală dintre România și Federația Rusă a urcat la un alt nivel: o dronă rusească a lovit acoperișul unui bloc din Galați, iar drept răspuns Ministerul Afacerilor Externe l-a declarat pe consulul rus de la Constanța persona non grata și a închis Consulatul . Un înalt demnitar rus Dmitri Rogozin a intervenit public în subiectul dronei de la Galați, arătând că armata rusă atacă lângă granița României convoaiele cu armament provenind din țara noastră.

Tot în weekend, rușii au detonat un Oreșnik sub formă de video cu Mitropolitul Petru al Mitropoliei Basarabiei ce ține de Biserica Ortodoxă Română , în ipostaze scandaloase pentru un ierarh în vârstă de 79 de ani. Deducem din acest fapt că mitropolitul Petru era șantajat prin viciile sale de către serviciile secrete estice, explicându-se astfel completa inactivitate pastorală și atrofierea instituțională a Mitropoliei Basarabiei.

Prin detonarea acestui video, credibilitatea Mitropoliei Basarabiei și a Bisericii Ortodoxe Române în Republica Moldova, dar nu numai, a primit o lovitură foarte dură pe termen lung. Încercarea Sinodului de a schimba lucrurile în Mitropolia Basarabiei prin trimiterea Episcopului Nectarie de la Mănăstirea Sihăstria Putnei a fost un semi-eșec, acesta fiind sabotat constant de colegii de la Chișinău.

Această situație de la Chișinău va fi analizată de Sinodul BOR în următoarea perioadă, dar ca părere personală, cea mai potrivită persoană pentru a îndrepta lucrurile acolo este Arhiepiscopul ortodox al Marii Britanii și Irlandei de Nord Atanasie (Tudor Rusnac ) care este cetățean moldovean născut la Chișinău , și deci este omul locului (este o persoană calmă, echilibrată, pozitivă și cu experiență pastorală). De asemenea, Sinodul ar trebui să se lepede preventiv de actorii XXX din propriul sistem, deoarece este preferabilă o deratizare controlată, decât explozii dirijate la temelia credibilității Bisericii. Ascunderea gunoiului sub preș este o politică greșită. Hristos a zis: Adevărul vă va face liberi!

Războiul ruso-ucrainean fiind unul foarte dur , se duce o mare bătălie în culise pentru configurarea taberelor și a zonelor de control: în Republica Moldova, Ucraina a reușit să plaseze un om de afaceri ucrainean în fruntea guvernului (Alexandru Munteanu un om de afaceri ucrainean de calibru, nu a avut de a face cu politica moldovenească și cu alegerile parlamentare până la numirea lui surpriză în fruntea guvernului).

În următoare perioadă vom afla dacă aceeași formulă va fi aplicată și în România prin Eugen Tomac (fost cetățean ucrainean). De reținut, că Eugen Tomac nu este specialist în ceva anume, nu are legitimitate electorală partidul său Forța Dreptei luând în alegeri 2% (recent Alina Gorghiu a dezvăluit că și colegii ei din conducerea PNL se bazează pe Forța Dreptei…..).

Concluzie: Noul Prooroc Florian Coldea a profețit anul trecut la Davos că rolul serviciilor de informații va deveni și mai mare în conducerea statelor. Întrebarea însă este: dacă noi nu mai decidem nimic, de ce mai mergem noi la vot???