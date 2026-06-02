IPS Calinic l-a rugat pe IPS Teodosie să citească rugăciuni de dezlegare la finalul Sfintei Liturghii, dar nu moliftele

La finalul Sfintei Liturghii arhierești oficiate marți, 2 iunie, cu prilejul prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, i-a cerut Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, să citească rugăciuni de dezlegare și de iertare pentru credincioșii prezenți.

„Am să-l rog pe Vlădica Teodosie, IPS Teodosie, să vă citească rugăciunea de dezlegare și alte rugăciuni. Sigur, nu moliftele care, așa cum am spus și altă dată, nu e momentul acum”, a precizat IPS Calinic, la finalul slujbei.

La îndemnul Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Teodosie a citit credincioșilor rugăciuni de iertare și dezlegare.

În cuvântul de mulțumire rostit la finalul Liturghiei, IPS Calinic a mulțumit tuturor celor care au contribuit la organizarea evenimentelor din aceste zile, adresând mulțumiri speciale IPS Teodosie pentru cuvântul de învățătură rostit în timpul slujbei.

Referindu-se la rugăciunile de dezlegare, IPS Calinic a făcut o precizare clară, menționând că nu este momentul pentru molifte (rugăciunile de exorcizare), poziție pe care a exprimat-o și în trecut.

Contextul acestei precizări reia o situație similară petrecută în urmă cu doi ani, la sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, când IPS Calinic a avut o intervenție ironică după ce IPS Teodosie a rostit moliftele.

La acel moment, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a spus: „Nu știu cât de mult ați avut nevoie frățiile voastre de exorcisme, dar natura, să fiți încredințați, că are nevoie de astfel de exorcisme”.

Prin precizarea de astăzi, IPS Calinic a reiterat faptul că, în contextul unei sărbători solemne, se cuvine să se citească rugăciuni de dezlegare și iertare, nu moliftele.