Microbuz răsturnat la Drăgușeni. Opt persoane implicate, patru monitorizate medical

Un microbuz s-a răsturnat marți la prânz pe raza localității Drăgușeni.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, alături de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

Potrivit primelor informații, la fața locului au fost identificate opt persoane. Dintre acestea, patru au fost preluate de resursele medicale și paramedicale pentru monitorizare.

Toate cele 8 persoane implicate în evenimentul rutier au fost monitorizate din punct de vedere medical, iar ulterior doar un singur bărbat în vârstă de 43 de ani, conștient și cooperant, este transportat la spital cu dureri la un membru superior.