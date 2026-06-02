Ursoaică cu doi pui semnalată în zona Broșteni – Dârmoxa. RO-Alert transmis către populație

Ursoaică cu doi pui semnalată în zona Broșteni – Dârmoxa. RO-Alert transmis către populație


Autoritățile au fost sesizate, marți dimineața, cu privire la prezența unei ursoaice cu doi pui în localitatea Broșteni, zona Dârmoxa.

În urma semnalării, a fost transmis un mesaj RO-Alert către populația din zonă.

Autoritățile acționează în teren pentru gestionarea situației. La fața locului au fost dispuse măsuri operative de către Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Suceava și Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), inclusiv echipaje SMURD.

Autoritățile recomandă cetățenilor din zonă să evite deplasările în apropierea pădurii, să nu lase resturi menajere în spații deschise și să nu se apropie sub nicio formă de animalele sălbatice.


