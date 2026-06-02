CJ Suceava a alocat 285.000 de lei pentru sprijinirea a zece familii ale căror locuințe au fost afectate de incendii



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Județean Suceava a aprobat, în ultima ședință, acordarea unor ajutoare financiare în valoare totală de 285.000 de lei pentru zece familii din județ ale căror gospodării au fost afectate total sau parțial de incendii în ultimele luni.

Sumele vor fi direcționate către familii din localitățile Bogdănești, Vatra Moldoviței, Putna, Forăști, Costâna, Șaru Dornei, Bădeuți și din municipiul Suceava, în funcție de amploarea pagubelor și de situația socială a fiecărei familii.

Unul dintre cazurile care au primit atenție specială este cel al familiei Brânză din localitatea Putna, deja mediatizat în presa locală. În zorii zilei de 21 ianuarie 2026, locuința familiei conduse de domnul Valentin Ilie Brânză a fost mistuită de un incendiu violent. Din cauza degradării structurale iremediabile, imobilul a fost ulterior demolat în totalitate.

Tragedia a lăsat fără adăpost șase persoane: soții Brânză, cei trei copii minori – Paul Adrian, George Codrin și Traian Teodor – precum și fratele proprietarului, Vasile Adrian, care suferă de un handicap locomotor grav și este imobilizat în scaun cu rotile. Flăcările nu au distrus doar casa, ci și actele de identitate, îmbrăcămintea și toate bunurile de strictă necesitate ale familiei.

În urma evaluării efectuate la fața locului de autorități, s-a constatat că familia nu are resursele necesare pentru a-și reconstrui un nou cămin, veniturile fiind insuficiente pentru un astfel de proiect. Alocarea de fonduri din partea Consiliului Județean vine tocmai pentru a oferi un sprijin concret și urgent în aceste situații de criză.

„Este o măsură de solidaritate și de responsabilitate față de locuitori ai județului care trec prin momente extrem de dificile. Incendiile lasă în urmă nu doar pagube materiale, ci și traume profunde, mai ales atunci când sunt afectați copii și persoane cu dizabilități. Ne-am propus să fim alături de aceste familii și să le oferim un sprijin real pentru a putea depăși această perioadă”, a declarat președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan.