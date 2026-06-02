Accidentul cu trei răniți de la Bădeuți provocat de un șofer beat care a intrat pe contrasens


Un accident rutier a avut loc luni seara, 1 iunie 2026, în jurul orei 22:00, pe DN 2H, pe raza satului Bădeuți, între municipiul Rădăuți și orașul Milișăuți.

Potrivit primelor cercetări, un bărbat de 39 de ani, din satul Dumbrăveni, conducea un autoturism Audi pe direcția Rădăuți – Milișăuți. La un moment dat, acesta a pătruns pe sensul opus de mers și a acroșat un autoturism marca Volkswagen care circula regulamentar din direcția Milișăuți spre Rădăuți, condus de un alt bărbat de 39 de ani, din orașul Cajvana.

La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanță care i-a transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pe șoferul autoturismului Volkswagen și pe cei doi pasageri aflați în acesta.

În urma consultului de specialitate au fost stabilite următoarele diagnostice:

  • Șoferul de 39 de ani din Cajvana – traumatism cranio-cerebral și contuzie toracico-abdominală;
  • Un bărbat de 77 de ani din Cajvana – traumatism cranio-cerebral și contuzie abdominală (rănit ușor);
  • O femeie de 72 de ani din Cajvana – rănită ușor.

Conducătorul autoturismului Audi a refuzat inițial acordarea îngrijirilor medicale și transportul la spital. Ulterior, acesta a fost testat cu aparatul alcoolscopic, rezultatul fiind de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Celălalt șofer a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l).

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
