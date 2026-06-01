Transport ilegal de lemn descoperit în zona Dorna Candrenilor. O firmă a utilizat avize false pentru transport de lemn deși nu exploatase partida autorizată

Polițiștii Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul IPJ Suceava, împreună cu specialiști silvici ai Gărzii Forestiere Suceava, au identificat o nouă rețea de transport și comercializare ilegală de material lemnos pe raza comunei Dorna Candrenilor.

În urma unor informații operative și a verificărilor efectuate în sistemul SUMAL 2.0, anchetatorii s-au sesizat din oficiu și au dispus extinderea urmăririi penale față de o societate comercială și două persoane fizice din satul Poiana Negri, comuna Dorna Candrenilor.

Suspecții sunt cercetați pentru săvârșirea mai multor infracțiuni prevăzute de Noul Cod Silvic (Legea 331/2024), printre care:

transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de aviz de însoțire sau fără proveniență legală (în volume cuprinse între 10,01–20 mc și peste 20,01 mc), în formă continuată;

introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, în formă continuată.

Concret, în perioada 2 aprilie – 22 mai 2026, prin intermediul societății, au fost generate în SUMAL 2.0 și utilizate 7 avize false pentru transportul a 131,422 metri cubi de lemn rotund rășinos. Întreaga cantitate a fost transportată ilegal, deși partida autorizată din Ocolul Silvic Dorna (140 mc) nu fusese deloc exploatată.

Prejudiciul cauzat prin transportul materialului lemnos fără documente legale este estimat la 69.127,972 lei (aproximativ 13.825 euro).