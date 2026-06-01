Control judiciar prelungit pentru un administrator de firmă din Frasin și un angajat de al său. Ancheta a identificat transportul și depozitarea ilegală de lemn în valoare de aproape 300.000 de euro



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava și polițiștii Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul IPJ Suceava au extins urmărirea penală față de doi suspecți și o societate comercială din județ, implicați într-un amplu caz de transport și deținere ilegală de material lemnos.

În urma verificărilor ample efectuate pe sistemele de supraveghere, anchetatorii au dispus extinderea urmăririi penale față de Luchian Vasile și Cosar Petrică, precum și față de societatea S.C. TRANS LUKY S.R.L. din satul Molid, comuna Vama.

Suspecții și societatea sunt cercetați pentru multiple infracțiuni prevăzute de Noul Cod Silvic (Legea 331/2024), printre care:

transportul de materiale lemnoase neînsoțite de avize de însoțire sau fără proveniență legală (în formă continuată);

introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri (în formă continuată);

deținerea în depozite a unui volum de materiale lemnoase cu diferențe mari față de stocul scriptic.

Potrivit anchetei, societatea ar fi transportat, în perioada ianuarie – februarie 2026, aproximativ 1.700 metri cubi de material lemnos fără documente legale, în valoare estimată la circa 180.000 euro. În depozitul societății a fost identificată o cantitate suplimentară de 2.500 metri cubi de lemn fără proveniență legală, evaluată la aproximativ 100.000 euro.

În cadrul acțiunii, organele de cercetare penală au indisponibilizat două autoutilitare (evaluate la 80.000 euro), două remorci destinate transportului buștenilor (25.000 euro) și un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă (aproximativ 100.000 euro).

Procurorul de caz a dispus menținerea măsurii controlului judiciar pentru încă 60 de zile față de cei doi suspecți.

Dosarul penal se află în continuare sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, urmând a fi documentată întreaga activitate infracțională.