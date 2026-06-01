Premii remarcabile pentru elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” la concursuri cultural-artistice naționale și internaționale



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au obținut rezultate de excepție la două competiții cultural-artistice prestigioase, confirmând încă o dată talentul, creativitatea și profesionalismul cu care abordează domeniul cinematografiei și al literaturii.

La etapa internațională a Festivalului „Video Art Internațional Youth Festival”, organizat de Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, două echipaje ale colegiului au impresionat juriul internațional:

Rareș Negru (clasa a XI-a E) și Lorena Juravle (clasa a X-a F), sub îndrumarea prof. Loredana Puiu , au câștigat Premiul I cu filmul „Stația: Vis”, realizat la Mocănița din Moldovița, pe tema „Comorile munților”. Echipajul a fost recompensat și cu un premiu în valoare de 1.000 lei oferit de Centrul Cultural Bucovina.

(clasa a XI-a E) și (clasa a X-a F), sub îndrumarea prof. , au câștigat cu filmul „Stația: Vis”, realizat la Mocănița din Moldovița, pe tema „Comorile munților”. Echipajul a fost recompensat și cu un premiu în valoare de oferit de Centrul Cultural Bucovina. Vasile Onufreiciuc (clasa a XI-a B) și Luca Pătrăucean (clasa a XI-a A), coordonați de prof. Angela Sehlanec, au obținut Mențiune cu filmul „Sub același cer”, realizat la Mănăstirea Humorului, pe aceeași temă.

Juriul a fost alcătuit din personalități consacrate ale cinematografiei românești: prof. univ. Radu Olărean (Universitatea de Arte din Târgu Mureș – președinte), Relu Tabără (director de imagine TVR Iași) și lect. univ. dr. Ion Grigoraș (UNATC București). Echipajele colegiului au devansat concurenți din București, Cluj, Ploiești, Bacău, Suceava, dar și din Georgia, Austria, Slovenia și Ucraina.

La concursul național „Literatura română în dimensiune virtuală”, elevii de la „Hurmuzachi” au mai obținut două premii importante:

Premiul I la secțiunea „Literatura la zi – liceu” cu trailerul „Raiul găinilor”, realizat de echipajul format din Valentin Mariuțac , Matei Andrișan , Matei Facasciuc , Oana Torac , Lorenna Văcărean și Ștefania Ungurean (clasa a X-a G), sub coordonarea prof. Alexandra Chifan și prof. Cezar Vlonga .

la secțiunea „Literatura la zi – liceu” cu trailerul „Raiul găinilor”, realizat de echipajul format din , , , , și (clasa a X-a G), sub coordonarea prof. și prof. . Premiul al III-lea la secțiunea „Pecețile tradiției – liceu” cu filmul „Firul nestins al tradiției”, realizat de Ioana Luța, Ioana Nicoară și Mariluca Popescu (clasa a XI-a E), sub coordonarea prof. Maria Epatov și prof. Silvia Bulgariu.

Conducerea colegiului, prin directorul prof. Adrian Puiu și directorul adjunct prof. Luminița Lăzărescu, a transmis felicitări tuturor celor 13 elevi implicați și celor 6 cadre didactice coordonatoare pentru valorificarea talentului artistic și pentru contribuția adusă la consolidarea imaginii, renumelui și prestigiului Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”.