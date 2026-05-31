România, 4 medalii la Cupa Mondială I de Canotaj de la Sevilla: aur pentru suceveanca Ancuța Bodnar împreună cu Simona Radiș și argint pentru sucevenii Florin Lehaci și Ștefan Berariu

Sportivii Federației Române de Canotaj au încheiat cu succes prima etapă a Cupei Mondiale I de la Sevilla (Spania), obținând patru medalii: una de aur, una de argint și două de bronz.

Medalia de aur a fost câștigată de Ancuța Bodnar și Simona Radiș care au revenit împreună în barca de dublu vâsle feminin (W2x). Cele două sportive au dominat finala și au câștigat cu timpul de 07:01.05, podiumul fiind completat de echipajele din Olanda și Irlanda.

Medalia de argint a revenit echipajului de dublu rame masculin (M2-), format din Florin Lehaci și Ștefan Berariu, care au încheiat cursa cu timpul de 06:29.46.

Două medalii de bronz au fost obținute de:

Echipajul de patru vâsle feminin (W4x) – Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu și Mariana-Laura Dumitru (timp 06:31.15);

Echipajul de 8+1 masculin (M8+) – Cosmin Iulian Pleșescu, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Florin Arteni, Mugurel Semciuc, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Laurențiu Danciu și Irina Lucia Andreea Despa (timp 05:35.50).

Președintele Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat: „Cupa Mondială I de la Sevilla a reprezentat primul test important al sezonului pentru sportivii din lotul olimpic. Nivelul competiției a fost unul foarte ridicat. Ne bucură medaliile câștigate și faptul că mai multe echipaje s-au aflat în lupta pentru podium, însă rămânem concentrați pe cele mai importante obiective. Este începutul unui sezon important, iar ceea ce ne interesează este să progresăm de la o competiție la alta.”

Cele două medalii câștigate de Simona Radiș și Ancuța Bodnar reprezintă un succes important pentru canotajul sucevean și confirmă forma excelentă a celor două sportive, care au dominat proba de dublu vâsle feminin.