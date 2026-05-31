Expoziție de tehnică a MAI, pe Esplanada Casei de Cultură din Suceava, cu ocazia Zilei Copilului

Prefectul județului Suceava, Bogdan-George Păstrav, a participat duminică, 31 mai 2026, la expoziția de tehnică organizată de structurile Ministerului Afacerilor Interne pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, cu prilejul celebrării Zilei Internaționale a Copilului.

În ciuda condițiilor meteorologice schimbătoare, numeroși copii însoțiți de părinți au vizitat expoziția și au avut ocazia să descopere îndeaproape autospecialele, echipamentele și tehnica utilizată de polițiști, pompieri și jandarmi în activitatea lor de zi cu zi.

Prefectul Bogdan-George Păstrav a apreciat implicarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne în organizarea acestui eveniment dedicat celor mici și a subliniat importanța unor astfel de activități interactive prin care copiii pot înțelege mai bine rolul instituțiilor care contribuie la siguranța și protecția comunității.

Pe parcursul expoziției, participanții au interacționat cu reprezentanții Poliției, Jandarmeriei și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina”, au explorat mijloacele de intervenție și au primit informații despre profesiile dedicate protejării cetățenilor și salvării de vieți omenești.