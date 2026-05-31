Pescăruș rănit, salvat de pompieri de pe acoperișul Palatului Administrativ din Suceava

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava au intervenit duminică, 31 mai 2026, pentru salvarea unui pescăruș rănit care rămăsese blocat pe acoperișul Palatului Administrativ.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, intervenția a fost solicitată după încheierea activităților organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor. Pasărea era blocată în zona turnului de pe acoperișul clădirii.

La fața locului s-au deplasat pompierii militari cu o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime. După o misiune desfășurată cu succes și în condiții de deplină siguranță, pescărușul a fost recuperat.

Pasărea prezenta răni vizibile și urmează să fie preluată de un medic veterinar pentru evaluare medicală și îngrijiri de specialitate.

Acest tip de intervenție demonstrează încă o dată versatilitatea și promptitudinea echipajelor de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava, care acționează nu doar pentru protecția oamenilor, ci și pentru salvarea animalelor aflate în dificultate.