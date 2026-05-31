„Sezonul se încheie cu multă dezamăgire” – Șoimii Gura Humorului, eliminată în semifinala barajului de promovare

Drumul formației Șoimii Gura Humorului spre Liga a II-a s-a oprit în semifinala barajului de promovare. Echipa humoreană a pierdut cu scorul de 3-2 pe terenul formației SC Popești-Leordeni, ratând astfel calificarea în finala pentru promovare.

,,Sezonul se incheie cu multa dezamagire” – Final de drum pentru Soimi in barajul de promovare

Meciul a început greu pentru humoreni, care nu au reușit să-și găsească ritmul în prima repriză. Gazdele au deschis scorul dintr-un penalty considerat discutabil, iar la pauză scorul era 1-0.

Imediat după reluare, Popești-Leordeni și-a mărit avantajul prin golul lui Dane (min. 55), însă Șoimii au reacționat puternic. În minutul 71, Lóránd Fülöp a redus diferența, profitând de o respingere a portarului advers în urma unui șut puternic expediat de Longher. Speranțele de egalare au fost însă spulberate în minutul 77, când Sin a înscris pentru 3-1 pe contraatac. Echipa noastră nu a renunțat nici în ultimele minute, iar în minutul 86 Cătălin Golofca a marcat cu capul, aducând scorul la 3-2, însă timpul rămas nu a mai fost suficient pentru o nouă replică.

La finalul partidei, căpitanul Lóránd Fülöp a declarat: „În prima repriză n-am reușit să ne ridicăm la intensitatea jocului, în schimb a doua repriză cred că am făcut un joc destul de bun, dar din păcate avem aceeași problemă ca și în celelalte meciuri – primim destul de ușor goluri. Din păcate se termină pentru noi acest sezon cu multă dezamăgire. Îmi pare rău pentru băieții care au luptat, pentru staff, conducere și nu în ultimul rând pentru suporterii care au fost alături de noi.”

Cu toate acestea, conducerea clubului subliniază că, dincolo de dezamăgirea eliminării, sezonul 2025/2026 rămâne cel mai bun din cei trei ani de existență ai clubului. Șoimii au terminat play-off-ul fără nicio înfrângere și au demonstrat că sunt o echipă competitivă, capabilă să lupte pentru obiective mari.

Clubul adresează mulțumiri speciale suporterilor care i-au susținut pe tot parcursul sezonului, inclusiv celor care au făcut deplasarea până la Popești-Leordeni. „Povestea noastră nu se încheie aici. S-a încheiat doar o bătălie. Vom reveni mai puternici, mai uniți și mai determinați, cu același obiectiv: promovarea în Liga a II-a”, se arată în comunicatul clubului.