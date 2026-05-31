Lucrări pline de sensibilitate și originalitate la Concursul Județean „Lumea mea – Lumea copilăriei” de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului

Copilăria, cu universul ei plin de culoare, imaginație și emoții autentice, a fost din nou adusă în prim-plan prin desfășurarea celei de a X-a ediție a Concursului Județean „Lumea mea – Lumea copilăriei” la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfântul Andrei” Gura Humorului în data de 28 mai 2026. Concursul Județean „Lumea mea – Lumea copilăriei” a fost aprobat cu nr. 1048 din 11 martie 2026 în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Județene (C.P.E.E.J. – 2026) al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, la domeniul cultural-artistic – arte vizuale, poziția 7, pagina 27 și oferă tuturor copiilor șansa de a-și exprima gândurile, emoțiile și visele prin intermediul artei, promovând în același timp incluziunea, creativitatea și egalitatea de șanse. Tema acestei ediții – „Copilăria în viitor”, a provocat participanții să își imagineze lumea de mâine prin ochii copilăriei, să îmbine fantezia cu tehnologia și să transpună în creații originale propriile vise despre viitor.

Participanții au impresionat prin lucrări pline de sensibilitate și originalitate, realizate în diverse tehnici artistice și literare acoperind cu succes întreaga paletă a concursului: desene, colaje, creații literare și machete. Fiecare creație a reprezentat o fereastră către universul copilăriei, ilustrând prin culoare, cuvânt și imaginație lumea văzută prin ochii copiilor.

Atmosfera evenimentului a fost una de sărbătoare, în care bucuria creației și emoția recunoașterii efortului depus au fost resimțite de toți participanții. Ediția din acest an s-a bucurat de o participare numeroasă, reunind 156 de elevi și cadre didactice coordonatoare din unități de învățământ din județul Suceava, dar și din alte județe ale țării. Printre instituțiile participante s-au numărat: Școala Gimnazială Specială Rădăuți, Colegiul „Eugen Lovinescu” Fălticeni, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, Școala Gimnazială Nr. 2 „Petru Comarnescu” Gura Humorului, Școala Gimnazială Nr. 3 „Teodor Balan” Gura Humorului, Clubul Copiilor Gura Humorului, C.S.E.I. „Sf. Andrei”, Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, Școala Gimnazială „Iorgu G. Toma” Vama, Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos, Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava, Școala Gimnazială Nr. 6 Suceava, Grădinița cu Program Normal „Stejărelu” Cajvana și Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți. Caracterul interjudețean al manifestării a fost evidențiat și prin participarea unor elevi din județele Arad, Dâmbovița, Ialomița, Gorj, Vâlcea și Vrancea, fapt care confirmă prestigiul și atractivitatea concursului la nivel național.

Lucrările realizate de către participanții acestei ediții au impresionat prin originalitate, sensibilitate și bogăția imaginației. Copiii au prezentat viziuni surprinzătoare despre viitor, în care tehnologia coexistă armonios cu natura, iar lumea este mai prietenoasă, mai accesibilă și mai deschisă nevoilor tuturor. Fiecare lucrare a reprezentat o expresie autentică a modului în care participanții percep copilăria și locul acesteia într-o societate aflată în continuă schimbare.

Festivitatea de premiere a fost precedată de un moment cultural-artistic în cadrul căruia participanții s-au bucurat de „Dansul culorilor” împreună cu echipa de dans a școlii condusă de doamna prof. Vacaru Claudia și de un moment liric cu versurile poeziei „Vara” de Emilia Plugaru în interpretarea elevului Buta Ionuț din clasa a IV-a C. Un moment deosebit al manifestării a constituit lansarea volumului„Poveștile Zânei Lia”, semnat de doamna profesor Liliana Oniceag, prilej de întâlnire cu universul poveștilor, cu activități captivante în lumea magnifică a Zânei Lia, dar mai ales, cu valoarea educativă a lecturii. Evenimentul s-a încheiat cu interpretarea căntecului „O lume minunată” sub coordonarea doamnei prof. Zus Mihaela.

Succesul acestei ediții confirmă încă o dată importanța promovării talentului și creativității în rândul copiilor și demonstrează că arta poate deveni un limbaj universal prin care sunt transmise emoții, speranțe și povești autentice. Prin organizarea acestui concurs, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfântul Andrei” Gura Humorului promovează valorile educației incluzive și oferă elevilor oportunitatea de a-și valorifica potențialul creativ într-un mediu care încurajează exprimarea liberă, respectul reciproc și dezvoltarea personală.

Concursul Județean „Lumea mea – Lumea copilăriei” este coordonat de doamna prof. Sabin Rybanna Elena și prof. Istrate Isabella Maria împreună cu doamna inspector de specialitate educație permanentă prof. Tatiana Vîntur, inpector școlar pentru învățământ special și special integrat prof. Manolache Ciprian Ionuț din partea Inspectoratului Școlar Județean Suceava și director prof. Călinescu Petru Marian și director adjunct prof. Strugariu Cezar Vasile de la CSEI „Sf. Andrei” Gura Humorului, alături de întreaga echipă de proiect. Ediția a X-a demonstrează, încă o dată, că talentul, imaginația și dorința de afirmare nu cunosc bariere și fiecare copil poate să-și exprime visele folosind creionul magic al copilăriei.

„Lumea mea – Lumea copilăriei” rămâne, astfel, un spațiu incluziv al imaginației fără limite, în care fiecare copil este încurajat să viseze, să creeze și să își facă vocea auzită prin artă.

Au consemnat,

prof. Sabin Rybanna Elena

prof. Istrate Isabella Maria