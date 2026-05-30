Președintele Consiliului Regional Schwaben, Martin Sailer, discuții la Suceava cu președintele Gheorghe Șoldan pentru consolidarea și extinderea colaborării bilaterale în mai multe domenii prioritare

Președintele Consiliului Regional Schwaben din Germania, Martin Sailer, a efectuat o vizită de lucru la Suceava, în cadrul parteneriatului de lungă durată dintre Regiunea Schwaben și județul Suceava.

Martin Sailer, însoțit de Katharina Haberkorn, responsabila pentru parteneriatul Schwaben–Bucovina, a fost primit de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Discuțiile au vizat consolidarea și extinderea colaborării bilaterale în mai multe domenii prioritare: sănătate, educație medicală, economie, sport și relații instituționale.

Un accent deosebit a fost pus pe cooperarea economică și pe promovarea viitorului parc industrial din Suceava.

„În cadrul întâlnirii a fost discutată și posibilitatea unei cooperări economice, inclusiv prin promovarea facilităților viitorului parc din Suceava, un proiect important pentru atragerea de investiții și dezvoltarea economică a județului”, se arată în comunicatul CJ Suceava.

De asemenea, președintele Gheorghe Șoldan și-a manifestat interesul pentru modul în care funcționează școlile dedicate tinerilor sportivi de performanță.

„Îmi doresc să consolidăm și să extindem parteneriatul dintre județul Suceava și regiunea Schwaben. Avem o relație construită în timp, pe care vreau să o ducem mai departe prin proiecte concrete. Important este ca acest parteneriat să producă rezultate vizibile pentru comunitățile noastre”, a declarat Gheorghe Șoldan.