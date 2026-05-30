Martin Sailer a vizitat Spitalul Județean Suceava: Se conturează parteneriate medicale cu centre din Germania

Președintele Consiliului Regional Schwaben, Martin Sailer, a efectuat sâmbătă o vizită la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

Oaspeții germani au fost primiți de managerul spitalului, Larisa Blanari, directorul medical dr. Valeriu Gavrilovici și directorul de îngrijiri medicale, Gianina Gorescu.

Un accent important a fost pus pe cooperarea în domeniul medical. Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Larisa Blanari, a prezentat interesul unității medicale pentru schimburi profesionale în domenii precum neurochirurgia, ortopedia, traumatologia și tratamentul adicțiilor, în colaborare cu centre medicale din Schwaben, inclusiv din Burgau și Augsburg.

În cadrul vizitei au fost prezentate mai multe secții importante ale spitalului, printre care radiologia, cardiologia intervențională, ortopedia și blocurile operatorii.

Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea unor colaborări concrete, precum și pe posibile schimburi de experiență între medici, cadre universitare și studenți.

„Pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, colaborarea cu unități medicale din Schwaben poate însemna un schimb real de experiență, mai ales în specialități importante precum neurochirurgia, ortopedia, traumatologia sau tratamentul adicțiilor. Ne dorim să dezvoltăm astfel de legături profesionale, care pot aduce beneficii atât pentru medicii noștri, cât și pentru pacienți. În același timp, statutul de spital clinic și dezvoltarea Facultății de Medicină de la Suceava ne obligă să căutăm parteneriate serioase, inclusiv pentru pregătirea practică a viitorilor medici”, a declarat Larisa Blanari, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

În urma discuțiilor, a fost evidențiată posibilitatea unei cooperări între Facultatea de Medicină din Suceava și Facultatea de Medicină din Augsburg, două instituții tinere, aflate în dezvoltare, pentru care schimburile academice și profesionale pot avea un rol important.