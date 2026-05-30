PS Damaschin, la debutul manifestărilor de cinstire a Sf. Ioan cel Nou de la Suceava: „Sfântul Ioan să vină în viețile, inimile și casele noastre!”

Manifestările religioase și culturale dedicate Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, ocrotitorul Cetății Sucevei, au debutat sâmbătă, 30 mai 2026, într-o atmosferă de profundă evlavie.

În dimineața acestei zile, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, a fost săvârșit Acatistul Sfântului, după care racla cu cinstitele moaște a fost scoasă în procesiune și așezată spre închinare în baldachinul special amenajat în incinta Catedralei Arhiepiscopale. An de an, acest loc devine un important centru de rugăciune pentru zecile de mii de credincioși care vin din întreaga Bucovină și din afara județului.

La debutul manifestărilor, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a transmis un mesaj plin de duhovnicie:

„Să primească Dumnezeu osteneala tuturor, dragostea și evlavia dumneavoastră, iar Sfântul Ioan, care niciodată nu rămâne dator, să vină în viețile, în inimile, în casele noastre, ocrotindu-ne pe noi, pe cei dragi ai noștri, județul nostru, pe lumea toată. Amin!”

Timp de patru zile, între 30 mai și 2 iunie 2026, Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” va deveni un adevărat loc de pelerinaj, rugăciune și comuniune duhovnicească. Programul include slujbe arhierești, procesiuni, momente culturale și întâlniri duhovnicești, atrăgând mii de credincioși care vin să se închine la moaștele marelui făcător de minuni, considerat unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Moldovei.