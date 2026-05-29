Risc de diminuare a veniturilor polițiștilor în baza noului proiect de lege a salarizării bugetarilor. CNSLR Frăția atenționează după discuțiile cu ministrul Pâslaru



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului din Administrație Publică „Smartlex”, parte a CNSLR Frăția, a participat joi la o întâlnire consultativă cu ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, privind proiectul noii legi a salarizării unitare. Delegația sindicală a avertizat că varianta actuală a proiectului ar putea duce la scăderi semnificative ale veniturilor polițiștilor, polițiștilor de frontieră și ale personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit vicepreședintelui CNSLR Frăția, Bogdan Bănică, și a prim-vicepreședintelui Federației Smartlex, Gabriel-Nicolae Ivanov, proiectul legislativ prevede diminuarea unor coeficienți de salarizare și înlocuirea unor elemente salariale cu sume compensatorii tranzitorii, ceea ce ar afecta substanțial veniturile angajaților din sistemul de ordine publică.

„Am contestat vehement aceste prevederi și am propus reducerea la minimum a sumelor compensatorii, creșterea coeficienților de salarizare și armonizarea acestora în funcție de grad, vechime, structură și riscurile specifice activității”, a declarat Bogdan Bănică.

Ministrul Dragoș Pâslaru a recunoscut că modalitatea de abordare a proiectului nu a fost cea mai potrivită și a acceptat că acesta poate suferi modificări și îmbunătățiri. După patru ore de dezbateri, ministrul s-a angajat să analizeze amendamentele propuse de sindicate și să le introducă în proiect, după consultări suplimentare cu ministerul de resort.

„Chiar dacă discuțiile au fost aprinse în unele momente, apreciem deschiderea spre dialog social și sperăm să reușim să protejăm măcar actualele venituri ale Familiei Ocupaționale Apărare și Ordine Publică”, a transmis Bogdan Bănică.

O nouă rundă de consultări cu sindicatele reprezentative va avea loc în săptămâna 8-13 iunie 2026. Dacă negocierile nu vor duce la rezultate satisfăcătoare, SindFISC și Smartlex nu exclud organizarea unor ample acțiuni de protest la nivel național.

Reprezentanții sindicatelor au subliniat că așteaptă soluții concrete care să recunoască riscurile, responsabilitățile și specificul muncii personalului din sistemul de ordine publică.

„Luând totuși în calcul și un eventual eșec al negocierilor, vom face apel la o mobilizare cât mai mare din partea celor pe care îi reprezentăm pentru organizarea unor ample măsuri de proteste și manifestații publice”, a declarat Bogdan Bănică.