Consiliul Județean Suceava pregătește construcția unui pod nou la Panaci și reabilitarea altor două poduri la Roșcani și Verești

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat astăzi, 29 mai 2026, că în ședința de plen au fost aprobate documentațiile tehnice necesare pentru demararea a trei proiecte importante de infrastructură rutieră.

Este vorba despre:

Construcția unui pod nou peste pârâul Neagra, pe DJ 174, în localitatea Panaci . Podul existent se află într-o stare avansată de degradare, motiv pentru care soluția adoptată este demolarea completă și ridicarea unui pod nou, modern și sigur.

Reabilitarea și consolidarea podului peste râul Suceava, pe DJ 208C, în zona Roșcani , care asigură o legătură vitală între Roșcani și zona Liteni.

Consolidarea podului peste râul Suceava, pe DJ 208B, la Verești. Pe lângă degradările vizibile ale structurii, expertizele au identificat probleme serioase provocate de apă în zona fundațiilor.

„Aceste lucrări țin direct de siguranța oamenilor și de legăturile rutiere dintre comunități. Nu ne permitem să lăsăm poduri vechi și degradate să pună în pericol traficul și viața locuitorilor”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Proiectele urmează să intre în faza de achiziție publică în perioada imediat următoare, Consiliul Județean Suceava alocând fondurile necesare din bugetul propriu pentru realizarea lor. Acestea fac parte dintr-un amplu program de modernizare a infrastructurii rutiere județene, menit să îmbunătățească siguranța circulației și accesibilitatea în zonele afectate de degradarea podurilor.