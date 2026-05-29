Toxiinfecție alimentară cu Salmonella după un praznic la Fălticeni: Firma de catering a fost amendată și i s-a suspendat activitatea

Direcția de Sănătate Publică Suceava a finalizat ancheta epidemiologică în cazul toxiinfecției alimentare care a afectat 16 persoane după un praznic privat organizat pe 19 mai 2026 în municipiul Fălticeni. Agentul patogen identificat este Salmonella enterica.

Potrivit comunicatului DSP Suceava, cele 16 persoane afectate au consumat masa la un eveniment privat (praznic). Simptomele (vărsături, grețuri, febră, diaree și stare generală alterată) au apărut între 21 și 26 mai. Din cele 14 coproculturi recoltate de la pacienți, 10 au fost pozitive pentru Salmonella enterica.

Ancheta a vizat două unități care au furnizat produsele alimentare: o unitate din Fălticeni care a preparat mâncărurile gătite în regim de catering și un laborator de cofetărie (de unde au fost achiziționate prăjiturile).

Concluziile controalelor:

La unitatea care a preparat mâncărurile gătite au fost constatate deficiențe grave de igienă : suprafețe de lucru murdare, utilaje și veselă degradate, paviment deteriorat, lipsa examenelor medicale periodice și a cursurilor de igienă pentru personal.

: suprafețe de lucru murdare, utilaje și veselă degradate, paviment deteriorat, lipsa examenelor medicale periodice și a cursurilor de igienă pentru personal. La laboratorul de cofetărie nu au fost identificate de asemenea nereguli igienico-sanitare.

Din totalul probelor recoltate, mai multe au fost neconforme, inclusiv probe de alimente (prezența de E. coli și bacterii coliforme) și probe de sanitație (prezența de enterobacterii).

De asemenea, din 15 coproculturi recoltate de la personalul unității care a preparat mâncarea gătită, una a fost pozitivă pentru Salmonella enterica.

Măsuri dispuse:

Serviciul de Control în Sănătate Publică a aplicat două amenzi contravenționale în valoare totală de 9.600 lei și a dispus suspendarea activității blocului alimentar al unității de catering.

Din cele 16 persoane afectate, 12 au fost internate în Spitalul Municipal Fălticeni. Potrivit ultimelor date, 11 au fost externate, iar ultima persoană urmează să fie externată în cursul zilei de 30 mai 2026.