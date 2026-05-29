Urmărire după un șofer din Salcea care era beat la volan și a circulat cu 142 km/h prin localitate

Un bărbat de 35 de ani din orașul Salcea a fost depistat de polițiștii rutieri în noaptea de joi spre vineri, 29 mai 2026, conducând un autoturism Mercedes-Benz cu viteză excesivă și sub influența alcoolului pe DN29.

Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 00:20. Agenții Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava au înregistrat cu radarul autoturismul care circula cu 136 km/h pe strada Cuza Vodă din Suceava (unde limita este de 50 km/h), iar polițiștii au plecat în urmărirea acestuia. Ulterior, pe raza localității Salcea, același șofer a fost înregistrat cu 142 km/h în localitate.

În timpul urmăririi, conducătorul auto a efectuat o depășire neregulamentară a două autoturisme, încălcând marcajul longitudinal continuu.

După oprirea vehiculului, polițiștii l-au identificat pe șoferul de 35 de ani. Acesta emana halenă alcoolică puternică și a fost testat cu etilotestul, rezultatul indicând o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde i-au fost prelevate două probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei exacte.

Bărbatul a fost sancționat contravențional pentru depășirea limitei legale de viteză (de două ori) și pentru depășire neregulamentară.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută și pedepsită de art. 336 din Codul Penal.