Urmărire după un șofer din Salcea care era beat la volan și a circulat cu 142 km/h prin localitate


Un bărbat de 35 de ani din orașul Salcea a fost depistat de polițiștii rutieri în noaptea de joi spre vineri, 29 mai 2026, conducând un autoturism Mercedes-Benz cu viteză excesivă și sub influența alcoolului pe DN29.

Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 00:20. Agenții Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava au înregistrat cu radarul autoturismul care circula cu 136 km/h pe strada Cuza Vodă din Suceava (unde limita este de 50 km/h), iar polițiștii au plecat în urmărirea acestuia. Ulterior, pe raza localității Salcea, același șofer a fost înregistrat cu 142 km/h în localitate.

În timpul urmăririi, conducătorul auto a efectuat o depășire neregulamentară a două autoturisme, încălcând marcajul longitudinal continuu.

După oprirea vehiculului, polițiștii l-au identificat pe șoferul de 35 de ani. Acesta emana halenă alcoolică puternică și a fost testat cu etilotestul, rezultatul indicând o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde i-au fost prelevate două probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei exacte.

Bărbatul a fost sancționat contravențional pentru depășirea limitei legale de viteză (de două ori) și pentru depășire neregulamentară.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută și pedepsită de art. 336 din Codul Penal.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
