Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Directorul CNAIR, Cristian Pistol: Primii 43 km ai Drumului Expres Suceava–Siret au...

Directorul CNAIR, Cristian Pistol: Primii 43 km ai Drumului Expres Suceava–Siret au contract semnat! Lucrările încep în curând


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat vineri semnarea contractelor pentru proiectarea și execuția primelor două loturi ale Drumului Expres Suceava–Siret.

Valoarea totală a contractelor semnate este de 3,72 miliarde lei (fără TVA). Acestea au fost atribuite asocierii româno-ucrainene Far Foundation SRL (lider) – Automagistral Pivden SRL – Lincor Trans SRL.

Detaliile celor două loturi:

  • Lotul 1 (Suceava – Dărmănești): 18,6 km, valoare 2,09 miliarde lei (fără TVA) – termen de proiectare 9 luni, execuție 24 luni.
  • Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți): 24,45 km, valoare 1,63 miliarde lei (fără TVA) – termen de proiectare 12 luni, execuție 24 luni.

Cele două loturi totalizează 43,05 km și fac parte din pachetul de obiective cu rol dual – civil și militar. Finanțarea va fi asigurată prin programul european SAFE, la momentul operaționalizării acestuia.

Pe traseul celor două loturi vor fi construite 57 de structuri (poduri, pasaje și viaducte) și vor fi amenajate 4 noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2–DN2P), DN2–DN2H (Rădăuți) și DN2 (Siret Sud). De asemenea, vor fi amenajate parcări dotate cu stații de încărcare pentru autovehicule electrice.

Drumul Expres Suceava–Siret, cu o lungime totală de 55,7 km, se construiește ca prelungire naturală a Autostrăzii Moldovei (A7) și va asigura o conexiune modernă și rapidă între infrastructura rutieră a României și cea a Ucrainei.

„Construim infrastructură rutieră de mare viteză care dezvoltă economia României și întărește apărarea țării”, a declarat Cristian Pistol.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Gheorghe Șoldan: Este creionată o soluție pentru noul Guvern. Săptămâna viitoare...

Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu” 2026: O ediție amplă și diversă între...

Scriitorul bucovinean Mugur Andronic, premiat la Napoli cu romanul „În umbra...