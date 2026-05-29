Săptămâna internațională 2026 – Connecting Ideas, Crossing Borders la USV

În perioada 2–6 iunie a.c., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) organizează Săptămâna internațională, un eveniment dedicat cooperării academice internaționale, dialogului intercultural și dezvoltării parteneriatelor educaționale europene.

Desfășurat sub tema Connecting Ideas, Crossing Borders, evenimentul reunește participanți internaționali – cadre didactice, cercetători, experți și reprezentanți ai universităților partenere – într-un cadru academic și cultural menit să promoveze schimbul de experiență și bune practici în educație, cercetare și cooperare internațională.

Săptămâna internațională debutează marți, 2 iunie, cu ceremonia oficială de deschidere, prezentarea universității și a agendei, urmate de sesiuni de networking și activitatea „Educational Fair – Meet & Mingle”, dedicată consolidării relațiilor interuniversitare și promovării dialogului intercultural.

Pe parcursul săptămânii, participanții din Albania, Cipru, Franța, Georgia, Malta, Republica Cehă, Republica Moldova, Suedia și Ucraina vor lua parte la ateliere de lucru, sesiuni interactive și activități academice axate pe teme actuale, precum cooperarea transfrontalieră, sănătatea mintală în contexte provocatoare, democrația contemporană, diversitatea culturală și internaționalizarea învățământului superior.

Programul include și evenimente internaționale organizate în paralel, printre care: NEO Entrepreneurship Conference, organizat în cadrul alianței universitare europene NEOLAiA, cu participarea partenerilor din rețea, International Economic Conference: Challenges and Opportunities for a Sustainable Development, organizat de Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri, International Forum on Democracy and Public Decision, organizat de Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale.

Totodată, participanții vor avea ocazia să descopere patrimoniul cultural și tradițiile Bucovinei, prin experiențe culturale ghidate și vizite locale dedicate promovării valorilor culturale și turistice ale regiunii.

Prin organizarea Săptămânii internaționale, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava își reafirmă angajamentul pentru internaționalizare, colaborare academică și construirea unui spațiu educațional european bazat pe incluziune, dialog și inovare.

Mai multe informații despre program și activități pot fi consultate pe pagina oficială a evenimentului: https://relint.usv.ro/homepage/usv-international-staff-week/usv-international-staff-week-2026/