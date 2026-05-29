Scriitorul bucovinean Mugur Andronic, premiat la Napoli cu romanul „În umbra marilor imperii ucigașe”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Scriitorul, istoricul și omul de cultură bucovinean Mugur Andronic a obținut un nou succes internațional de prestigiu. Romanul său istoric „În umbra marilor imperii ucigașe” a fost distins cu Premiul Special al Juriului la concursul internațional „Napoli Giambattista Vico”, ediția 2026.

Festivitatea de decernare a premiilor a avut loc joi, 28 mai 2026, la sediul Institutului de Cultură Meridională din Napoli. Evenimentul s-a bucurat de o amplă mediatizare în presa italiană, Mugur Andronic fiind considerat un adevărat ambasador cultural al Bucovinei în Italia.

Distincția primită confirmă valoarea operei sale, apreciată la cel mai înalt nivel. Profesorul universitar dr. Giuseppe Di Lido de la Universitatea din Bari a subliniat calitatea excepțională a romanului, declarând: „În umbra marilor imperii ucigașe este un roman care se încadrează în cadrul marii narațiuni istorice europene a secolului al XX-lea”.

Mugur Andronic, o personalitate complexă a culturii românești – profesor doctor în științe istorice, arheolog expert, publicist, editor, laureat al Academiei Române, decorat de Președinția României și de Mitropolia Basarabiei, membru al Uniunii Scriitorilor din România și Cetățean de Onoare al municipiului Suceava – a anunțat că se află în etapa finală a corecturii traducerii romanului în limba spaniolă. După 1 iulie 2026, varianta românească a cărții va putea fi achiziționată și de pe platforma Amazon.