Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu” 2026: O ediție amplă și diversă între 1 și 7 iunie

Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, organizează în perioada 1–7 iunie 2026 cea de-a V-a ediție a Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu”. Evenimentul este dedicat promovării muzicii culte românești și internaționale, susținerii educației muzicale și cercetării în domeniul muzicologiei.

Ediția din acest an se remarcă prin extinderea paletei genurilor muzicale, reunind recitaluri camerale, concerte vocale și simfonice, cărora li se adaugă, în premieră, un accent important pe repertoriul coral.

Programul complet al festivalului:

1 iunie, ora 18:00 – „Acasă, la Stupca” Concert coral și cameral la Muzeul Memorial „Ciprian Porumbescu” din Stupca. Participă: Corala „Academica” (dirijor Emil Forfotă), Corala „Sfântul Ioan cel Nou” (dirijor pr. Lucian Tablan-Popescu) și Cvartetul „Ciprian Porumbescu” (conducere artistică Ciprian Reuț). Prezintă: Ionuț Vichentie-Ilisoi.

2 iunie, ora 9:00 – Simpozion Național de Muzicologie „Muzică românească cultă și tradițională" (în mediul online). Moderator: muzicolog Teodora Grosu.

2 iunie, ora 18:00 – Concert „Fly Syncret Combo" din Iași, la Centrul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei.

3–4 iunie – Concursul Internațional al Muzicii de Cameră, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu" din Suceava.

4 iunie, ora 19:30 – Recital cameral „Pro Musica Academica" – ansamblul de clarinete al Universității Naționale de Arte „George Enescu" Iași, la Biserica Romano-Catolică „Sf. Ioan Nepomuk" din Suceava. Prezintă: Teodora Grosu.

6 iunie, ora 9:00 – „In memoriam Ciprian Porumbescu" – Sfânta Liturghie și Slujba de pomenire la Biserica „Sfântul Dimitrie" din Stupca.

6 iunie, ora 15:00 – „Promenada muzicală" – momente susținute de elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu" în Parcul Central al Sucevei, la Statuia lui Ciprian Porumbescu.

6 iunie, ora 18:00 – Concert „Select Cvartet Plus" din Chișinău (Republica Moldova), la Sala „Ștefan cel Mare" a Palatului Administrativ Suceava.

7 iunie, ora 19:00 – CONCERT DE GALĂ Pe Esplanada Palatului Administrativ din Suceava. Invitați de excepție: soprana Elena Moșuc, „3 Tenori ieșeni", violonistul Alexandru Tomescu, Orchestra Metropolitană Iași (dirijor Marius Mădălin Munteanu) și Corala „Ciprian Porumbescu" (dirijor Alexandru Semeniuc). Prezintă: muzicologul și jurnalistul Cătălin Sava.

Intrarea la majoritatea evenimentelor este liberă, în limita locurilor disponibile. Pentru Concertul de Gală din data de 7 iunie, accesul pe scaune se va face pe bază de invitație, care poate fi ridicată începând cu data de 25 mai 2026 de la sediul Centrului Cultural „Bucovina” Suceava (program 9:00–15:30).

Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu” se afirmă ca unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale Bucovinei, aducând muzică de înaltă ținută în spații reprezentative și oferind publicului o experiență artistică memorabilă.