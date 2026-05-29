Gheorghe Șoldan: Este creionată o soluție pentru noul Guvern. Săptămâna viitoare ar putea fi desemnat premierul


Președintele PSD Suceava, vicepreședinte național al PSD și președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat vineri că negocierile pentru formarea unui nou Guvern au avansat semnificativ, existând deja o soluție conturată după demiterea Cabinetului Ilie Bolojan.

„Nu vă ascund că am avut de puțin timp o discuție cu președintele PSD. Este deja creionată o soluție. Va ieși președintele României, Nicușor Dan, și va anunța desemnarea unui premier”, a afirmat Gheorghe Șoldan care a făcut partea din delegația PSD care a avut consultări cu președintele Nicușor Dan.

Președintele CJ Suceava a precizat că au avut loc atât consultări informale, cât și consultări oficiale, iar în momentul de față se conturează o formulă guvernamentală care să beneficieze de o majoritate parlamentară solidă.

„Să sperăm ca săptămâna viitoare să avem desemnat un premier care să aibă o majoritate parlamentară care să susțină Guvernul”, a adăugat Șoldan.

Declarația vine în contextul eforturilor partidelor politice de a identifica o nouă formulă de guvernare după ce actualul Executiv a fost demis prin votul Parlamentului. Gheorghe Șoldan nu a dezvăluit numele persoanei care ar urma să fie propusă pentru funcția de prim-ministru.


